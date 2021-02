Australian Open 2021, il sorteggio di Matteo Berrettini. Esordio d’autore con Kevin Anderson, ma fino a Nadal la strada è dura (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Matteo Berrettini non si può dire che il sorteggio degli Australian Open sia stato un particolare toccasana, considerando non solo tutte le prospettive, ma anche un Esordio particolarmente complicato almeno per quel che riguarda il nome, uno dei più significativi degli ultimi anni di tennis. Il debutto nel torneo del romano, infatti, arriverà contro il sudafricano Kevin Anderson, due finali Slam agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018, ma anche un passato recente costellato di infortuni, che gli hanno fatto perdere quasi tutto il 2019. Nel 2020 si è un po’ ripreso con il terzo turno al Roland Garros e la semifinale a Vienna, e in entrambi i casi è stato fermato dal russo Andrey Rublev. Nel 2021 ha debuttato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pernon si può dire che ildeglisia stato un particolare toccasana, considerando non solo tutte le prospettive, ma anche unparticolarmente complicato almeno per quel che riguarda il nome, uno dei più significativi degli ultimi anni di tennis. Il debutto nel torneo del romano, infatti, arriverà contro il sudafricano, due finali Slam agli US2017 e a Wimbledon 2018, ma anche un passato recente costellato di infortuni, che gli hanno fatto perdere quasi tutto il 2019. Nel 2020 si è un po’ ripreso con il terzo turno al Roland Garros e la semifinale a Vienna, e in entrambi i casi è stato fermato dal russo Andrey Rublev. Nelha debuttato a ...

