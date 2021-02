Ajax, Onana squalificato 12 mesi per doping (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutte notizie per l'Ajax e per il portiere Andre Onana. Il calciatore, estremo difensore degli olandese, è stato squalificato dalla Uefa per 12 mesi per doping. Il club lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito e sui canali social.Onana squalificato per dopingcaption id="attachment 1089713" align="alignnone" width="756" Ajax Onana (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dalla società olandese, Andre Onana sarebbe stato squalificato per 12 mesi dalla Uefa per doping. L'Ajax ha comunicato, in difesa del proprio tesserato, che il ragazzo avrebbe preso per errore un medicinale prescritto alla moglie. Il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutte notizie per l'e per il portiere Andre. Il calciatore, estremo difensore degli olandese, è statodalla Uefa per 12per. Il club lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito e sui canali social.percaption id="attachment 1089713" align="alignnone" width="756"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dalla società olandese, Andresarebbe statoper 12dalla Uefa per. L'ha comunicato, in difesa del proprio tesserato, che il ragazzo avrebbe preso per errore un medicinale prescritto alla moglie. Il ...

