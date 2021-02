Velletri, in auto senza assicurazione e… con un coltello e una mannaia sotto il sedile: 53enne denunciato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un 53enne di Velletri è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre era alla guida, per un controllo di routine del territorio. L’uomo, non appena fermato, è risultato fin troppo nervoso tanto che il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis. Guardando attentamente dall’esterno dell’auto, si sono accorti che sotto il sedile del passeggero spuntava qualcosa: una probabile lama. Leggi anche: Roma, controlli a tappeto: droga nascosta nel water, 3 pusher in manette, multa e chiusura anche per un bar I poliziotti gli hanno dunque chiesto di mostrargli cosa ci fosse sotto il sedile. A questa richiesta l’uomo ha estratto un coltello (con manico lungo 13 cm e lama 20 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Undiè stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre era alla guida, per un controllo di routine del territorio. L’uomo, non appena fermato, è risultato fin troppo nervoso tanto che il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti del commissariato di, diretto da Luca De Bellis. Guardando attentamente dall’esterno dell’, si sono accorti cheildel passeggero spuntava qualcosa: una probabile lama. Leggi anche: Roma, controlli a tappeto: droga nascosta nel water, 3 pusher in manette, multa e chiusura anche per un bar I poliziotti gli hanno dunque chiesto di mostrargli cosa ci fosseil. A questa richiesta l’uomo ha estratto un(con manico lungo 13 cm e lama 20 ...

