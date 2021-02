Ultime Notizie Roma del 04-02-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 4 febbraio Buongiorno da Verde lezione da Francesco Vitale in studio in via le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo eletto presidente della BCE ha accettato con riserva l’incarico di formare il nuovo esecutivo conferitogli dal Presidente Mattarella tensioni nel Movimento 5 Stelle non escluso il voto su Rousseau di Maio per un governo politico per Zingaretti draghi può portare l’Italia fuori dal incertezza poi nelle arti del precedente fermo convengono su una comune disponibilità per una prospettiva politica unitaria nel centro-destra Meroni offre l’astensione di Fratelli d’Italia in cambio dell’Unità Salvini indica il voto come via Maestra ma non chiude in Italia molti tentati dal sostegno a draghi è giunto l’atteso via libera dell’aifa per due monoclonali con alcune ...