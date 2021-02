‘Ti ammazzo se non mi dai i soldi’: la vittima fa un debito, lui la minaccia ed esplode colpi di arma da fuoco in strada (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un civitavecchiese di 47anni, C.A. Il 47enne è stato arrestato al termine di una complessa attività d’indagine iniziata dagli agenti del commissariato di viale della Vittoria a maggio del 2020, quando, a viale Guido Baccelli, in pieno centro cittadino, furono esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Nonostante nessuno avesse denunciato il fatto, gli investigatori sono riusciti a risalire alla vittima e all’uomo che aveva esploso i colpi. Dalle indagini è emerso che l’uomo, con precedenti di polizia, già conosciuto agli investigatori, a seguito di un debito, pretendeva dalla vittima un’ingente somma di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un civitavecchiese di 47anni, C.A. Il 47enne è stato arrestato al termine di una complessa attività d’indagine iniziata dagli agenti del commissariato di viale della Vittoria a maggio del 2020, quando, a viale Guido Baccelli, in pieno centro cittadino, furono esplosi alcunid’da. Nonostante nessuno avesse denunciato il fatto, gli investigatori sono riusciti a risalire allae all’uomo che aveva esploso i. Dalle indagini è emerso che l’uomo, con precedenti di polizia, già conosciuto agli investigatori, a seguito di un, pretendeva dallaun’ingente somma di ...

