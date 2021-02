The Division 2 per Xbox Series X/S e PS5 faccia a faccia: qual è la versione next-gen migliore? (Di giovedì 4 febbraio 2021) The Division 2 ha ricevuto la tanto attesa patch che ha adattato il gioco a Xbox Series X, Xbox Series S e anche PS5 con la novità principale di 60 fps per tutti, il frame rate atteso che speriamo sarà lo standard per i prossimi anni. Dal primo video del canale YouTube The Bit Analyst che mette a confronto le diverse versioni, Xbox Series X è la versione migliore di tutte, poiché raggiunge 4K nativi e 60 fps, ma in generale anche le altre versioni rimangono stabili su questi frame rate. Come mostrato nel video, Xbox Series X raggiunge 2160p, PS5 1944p e Xbox Series S 1080p: oltre a questo, l'analista mette a confronto anche altri dettagli, come la nebbia, i riflessi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) The2 ha ricevuto la tanto attesa patch che ha adattato il gioco aX,S e anche PS5 con la novità principale di 60 fps per tutti, il frame rate atteso che speriamo sarà lo standard per i prossimi anni. Dal primo video del canale YouTube The Bit Analyst che mette a confronto le diverse versioni,X è ladi tutte, poiché raggiunge 4K nativi e 60 fps, ma in generale anche le altre versioni rimangono stabili su questi frame rate. Come mostrato nel video,X raggiunge 2160p, PS5 1944p eS 1080p: oltre a questo, l'analista mette a confronto anche altri dettagli, come la nebbia, i riflessi ...

