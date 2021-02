Sci alpino, cambia il programma a Garmisch! Invertiti superG e discesa: orari, tv, streaming (Di giovedì 4 febbraio 2021) cambia il programma del fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile: venerdì 5 e sabato 6 febbraio sulle nevi tedesche di Garmisch-Partenkirchen, si disputeranno prima la discesa e poi il super-G, entrambi alle ore 11.30. Gare dunque invertite rispetto al programma iniziale. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino MASCHILE 5-6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)ildel fine settimana della Coppa del Mondo di scimaschile: venerdì 5 e sabato 6 febbraio sulle nevi tedesche di Garmisch-Partenkirchen, si disputeranno prima lae poi il super-G, entrambi alle ore 11.30. Gare dunque invertite rispetto aliniziale. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.COPPA DEL MONDO SCIMASCHILE 5-6 ...

