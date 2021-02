Sanremo 2021: via libera al Festival ma l'Ariston sarà «blindato» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Comunque vada, sarà un Festival indimenticabile. Dopo settimane di polemiche, di possibili rinvii e «caos figuranti», ora c'è l'ufficialità: Sanremo 2021 si farà dal 2 al 6 marzo, con regole certe e un protocollo stringente di 75 pagine, che prevedono ogni dettaglio, dalla sanificazione dei microfoni ai premi consegnati su un carrello, dall'assenza totale di pubblico all'Ariston al tipo di mascherine da indossare. Il tutto per garantire la maggiore sicurezza possibile per gli artisti e le maestranze oltre che per evitare l'insorgere di focolai. Ecco come sarà il Festival di Amadeus. Sanremo 2021, il via libera del Cts al Festival La notizia di oggi, giovedì 4 febbraio, è che a meno di un mese dalla ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Comunque vada,unindimenticabile. Dopo settimane di polemiche, di possibili rinvii e «caos figuranti», ora c'è l'ufficialità:si farà dal 2 al 6 marzo, con regole certe e un protocollo stringente di 75 pagine, che prevedono ogni dettaglio, dalla sanificazione dei microfoni ai premi consegnati su un carrello, dall'assenza totale di pubblico all'al tipo di mascherine da indossare. Il tutto per garantire la maggiore sicurezza possibile per gli artisti e le maestranze oltre che per evitare l'insorgere di focolai. Ecco comeildi Amadeus., il viadel Cts alLa notizia di oggi, giovedì 4 febbraio, è che a meno di un mese dalla ...

Roma, 4 febbraio 2021 " Sanremo 2021 senza abbracci, senza pubblico e il premio sarà consegnato su un carrello. Sta prendendo forma l'edizione 71 del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro ...

Sanremo, arriva l'ok del Cts al festival "blindato"

Dopo giorni di incertezza è arrivata la fumata bianca. Il festival di Sanremo si farà al teatro Ariston, senza pubblico e ridotto all'osso in risorse ed eventi collaterali. A dare il via libera è ...

Dopo un periodo di estrema incertezza, e qualche tira e molla, in cui si è temuto per le sorti del Festival arriva il via libera al protocollo steso dalla Rai. Li attendono poi il camerino e immediata ...

