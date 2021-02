Ru486: ancora molte difficoltà per il diritto delle donne (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono passati 40 anni dalla legge 194, che disciplina il diritto all’aborto. Nonostante ciò gli ostacoli che le donne devono affrontare per poter beneficiare di questo diritto sono molti. In particolare le donne devono combattere per un utilizzo più libero della pillola abortiva Ru486. Pochi giorni fa la regione Lazio ha raggiunto un primo traguardo. Ru486- Photo credits: Tuttoggi“A più di 40 anni dalla legge 194 siamo ancora qui. Eppure sembrava che le cose stessero andando un pochino meglio”. Sono queste le prime parole con cui inizia il suo discorso circa la Ru486 Daniela Fantini, una delle ginecologhe del Cemp, il primo consultorio laico aperto a Milano. La Fantini spiega infatti che ad agosto il ministro della Salute Roberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono passati 40 anni dalla legge 194, che disciplina ilall’aborto. Nonostante ciò gli ostacoli che ledevono affrontare per poter beneficiare di questosono molti. In particolare ledevono combattere per un utilizzo più libero della pillola abortiva. Pochi giorni fa la regione Lazio ha raggiunto un primo traguardo.- Photo credits: Tuttoggi“A più di 40 anni dalla legge 194 siamoqui. Eppure sembrava che le cose stessero andando un pochino meglio”. Sono queste le prime parole con cui inizia il suo discorso circa laDaniela Fantini, unaginecologhe del Cemp, il primo consultorio laico aperto a Milano. La Fantini spiega infatti che ad agosto il ministro della Salute Roberto ...

vivereurbino : RU486, eppure il vento soffia ancora - Tino44588447 : RT @maiocchirosanna: @GiorgiaMeloni ...??sorella Giorgina che è frullato in testa al Ass.Salute e Capo Gruppo dei F.d.l. della Regione Ma… - maiocchirosanna : @GiorgiaMeloni ...??sorella Giorgina che è frullato in testa al Ass.Salute e Capo Gruppo dei F.d.l. della Regione… - veroundtheworld : questo è quello che sta succedendo nelle #Marche, dove razzismo, religione e ideologie di destra vengono ancora una… - Vafankulu_Euru : @marcopozzi78 @PBerizzi @repubblica Ru486 = aspirina = vaccino mRNA, ok... il problema è che nn ce la faccio a pieg… -