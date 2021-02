Roma, tentato suicidio in Via Labicana: persona armata e pericolosa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un tentato suicidio è stato scongiurato in Via Labicana, all’incrocio con Via Merluana. Il fatto risale a una ventina di minuti fa, dove un uomo ha tentato di suicidarsi. Le dinamiche non sono ancora state accertate ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di uomo armato e con probabili problemi mentali. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che prontamente hanno disarmato l’uomo e scongiurato il suicidio. Le dinamiche sono ancora da chiarire dato che l’operazione della Polizia e dei Vigili del Fuoco è ancora in atto. A breve seguiranno maggiori informazioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Unè stato scongiurato in Via, all’incrocio con Via Merluana. Il fatto risale a una ventina di minuti fa, dove un uomo hadi suicidarsi. Le dinamiche non sono ancora state accertate ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di uomo armato e con probabili problemi mentali. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che prontamente hanno disarmato l’uomo e scongiurato il. Le dinamiche sono ancora da chiarire dato che l’operazione della Polizia e dei Vigili del Fuoco è ancora in atto. A breve seguiranno maggiori informazioni. su Il Corriere della Città.

