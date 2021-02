PS5 è il primo lancio console della storia PlayStation in cui Sony non perderà denaro ma lo guadagnerà (Di giovedì 4 febbraio 2021) Solo poche ore fa lo abbiamo sottolineato: Sony è pronta a investire molto più che in passato e delle acquisizioni potrebbero concretizzarsi tutto sommato a breve. Ma tutto questo è dovuto solamente agli ottimi numeri di vendita di PS5? Sicuramente il lancio della nuova console è un successo, tanto che questo lancio dovrebbe rappresentare un unicum nella storia della compagnia nipponica dato che secondo le previsioni sarà il primo lancio console della storia PlayStation a non far perdere denaro a Sony ma a farlo guadagnare. Jeff Grubb di VentureBeat ha pubblicato un articolo molto interessante che sfrutta anche i grafici e i dati ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Solo poche ore fa lo abbiamo sottolineato:è pronta a investire molto più che in passato e delle acquisizioni potrebbero concretizzarsi tutto sommato a breve. Ma tutto questo è dovuto solamente agli ottimi numeri di vendita di PS5? Sicuramente ilnuovaè un successo, tanto che questodovrebbe rappresentare un unicum nellacompagnia nipponica dato che secondo le previsioni sarà ila non far perderema a farlo guadagnare. Jeff Grubb di VentureBeat ha pubblicato un articolo molto interessante che sfrutta anche i grafici e i dati ...

