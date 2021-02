Napoli | Fabian Ruiz ringrazia i tifosi | “Mi avete dato forza durante la quarantena”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Festeggia. Dopo quasi un mese, il centrocampista spagnolo delè risultato negativo al tampone per rilevare il Covid-19. Una bella notizia per il giocatore, pronto a tornare a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso dopo tanto tempo.caption id="attachment 1059483" align="alignnone" width="3000"Magnanelli, getty images/captionFELICELo stessohala notizia sui social: "Sono negativo. Mi hanno appenauna grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Vogliorvi per i vostri messaggila, mi...