Napoli, 5.000 mascherine Ffp2 per conducenti bus scolastici e alunni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arrivano 5.000 mascherine Ffp2 al Comune di Napoli che serviranno sia ai 148 conducenti del trasporto scolastico, sia agli alunni che utilizzano gli scuolabus. Gli assessori del Comune di Napoli Alessandra Clemente, Rosaria Galiero, Marco Gaudini, Lucia Francesca Menna, con il consigliere comunale Ciro Langella delegato al Trasporto pubblico non di linea, hanno incontrato stamani i rappresentanti della Nuova Erreplast, Gaetano Castaldo e Clelia Raccioppoli, in occasione della donazione. “Questa donazione è molto importante – commentano gli assessori della giunta de Magistris – sia perchè destineremo le mascherine al trasporto scolastico, per manifestare così vicinanza ai conducenti duramente colpiti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Arrivano 5.000al Comune diche serviranno sia ai 148del trasporto scolastico, sia agliche utilizzano gli scuolabus. Gli assessori del Comune diAlessandra Clemente, Rosaria Galiero, Marco Gaudini, Lucia Francesca Menna, con il consigliere comunale Ciro Langella delegato al Trasporto pubblico non di linea, hanno incontrato stamani i rappresentanti della Nuova Erreplast, Gaetano Castaldo e Clelia Raccioppoli, in occasione della donazione. “Questa donazione è molto importante – commentano gli assessori della giunta de Magistris – sia perchè destineremo leal trasporto scolastico, per manifestare così vicinanza aiduramente colpiti ...

