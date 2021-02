Ligue 1, caos Marsiglia: il club francese alla ricerca dell’erede di Villas-Boas, Favre in pole (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Marsiglia alla ricerca del nuovo allenatore.Marsiglia, è rebus per il post Villas-Boas: Sarri, Rafa Benitez e Valverde i favoriti per la panchinaIl club francese negli ultimi giorni ha salutato il proprio tecnico, André Villas-Boas. Il portoghese è stato esonerato dopo aver polemizzato alacremente contro la società per aver acquistato un calciatore a sua insaputa, decisione davvero particolare che ha lasciato i marsigliesi privi di una guida. Nel frattempo nel turno infrasettimanale di Ligue 1 il Marsiglia dopo essere andato in vantaggio di due reti in casa del Lens, ha subito la rimonta dei giallorossi con la sfida che è terminata 2-2. Intanto la dirigenza dei ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildel nuovo allenatore., è rebus per il post: Sarri, Rafa Benitez e Valverde i favoriti per la panchinaIlnegli ultimi giorni ha salutato il proprio tecnico, André. Il portoghese è stato esonerato dopo avermizzato alacremente contro la società per aver acquistato un calciatore a sua insaputa, decisione davvero particolare che ha lasciato i marsigliesi privi di una guida. Nel frattempo nel turno infrasettimanale di1 ildopo essere andato in vantaggio di due reti in casa del Lens, ha subito la rimonta dei giallorossi con la sfida che è terminata 2-2. Intanto la dirigenza dei ...

