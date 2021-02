Infortunio Camila Giorgi | cosa si è fatta | Australian Open in dubbio “Dolore quando scatto”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il secondo match dell’anno, quello valido per il secondo turno del torneo WTA Melbourne 2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a Melbourne, in Australia, è costato il ritiro perall’azzurra, la quale si è fermata dopo aver perso il primo set contro la testa di serie numero due, la statunitense Sofia Kenin, che era avanti 7-5 dopo 49 minuti di gioco, per un problema agli adduttori. A fine setha chiesto l’intervento del fisioterapista e, dopo alcuni minuti di trattamento, l’azzurra ha alzato bandiera bianca, lamentando un problema agli adduttori. In conferenza stampa l’azzurra ha dichiarato: “Sinceramente non somi sia. Adesso vediamodicono i medici. Farò una risonanza tra poco, ...

Serio infortunio per Camila Giorgi al torneo WTA Melbourne 1, il primo per la tennista azzurra in questa stagione. Foto di Dean Lewins / Ansa Un guaio alla coscia è costato il ritiro alla giocatrice ... Si ferma al secondo turno, sulla prestigiosa 'Margaret Court Arena', la corsa di Camila Giorgi nello "Yarra Valley Classic", uno dei due tornei WTA 500 dotati di un montepremi di ... per un...