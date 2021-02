Il siero russo Sputnik ora piace all'Europa Più efficace di AstraZeneca: tutti lo vogliono (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le fiale di Putin funzionerebbero al 96%; le altre possono coprire al massimo il 76%. Il ministro Speranza: "Nessun timore" Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le fiale di Putin funzionerebbero al 96%; le altre possono coprire al massimo il 76%. Il ministro Speranza: "Nessun timore"

EleonoraTondon : RT @f_chinellato: Perché usano la parola 'siero'? È sbagliata, non è sinonimo di 'vaccino'. A questo punto usiamo parole a caso: 'promette… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, vaccino Sputnik V efficace al 91.6%: Pubblicati su The Lancet i risultati dei test di fase 3 sul… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, vaccino Sputnik V efficace al 91.6%: Pubblicati su The Lancet i risultati dei test di fa… - SailorAnna : RT @f_chinellato: Perché usano la parola 'siero'? È sbagliata, non è sinonimo di 'vaccino'. A questo punto usiamo parole a caso: 'promette… - f_chinellato : Perché usano la parola 'siero'? È sbagliata, non è sinonimo di 'vaccino'. A questo punto usiamo parole a caso: 'pr… -