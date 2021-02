(Di giovedì 4 febbraio 2021) GPSprovinciali e di istituto per il personale docente: secondo l'attuale normativa (O.M. n. 60/2020) le attuali sono valide per il biennio 2020/21 e/22. Pertanto il prossimo aggiornamento è previsto nel. Vediamo quali operazioni è possibile compiere nel, per "sopravvivere" achiuse. L'articolo .

orizzontescuola : GPS graduatorie docenti, prossimi inserimenti nel 2022. Cosa si può fare nel 2021 - infoitinterno : Terza fascia graduatorie ATA: possono iscriversi anche i docenti delle GPS, non c’è incompatibilità -

Ultime Notizie dalla rete : GPS graduatorie

Orizzonte Scuola

..."Verifica e Convalida domanda" presente nel percorso "Reclutamento Personale Scuola "... 10)." Una situazione che in questi mesi ha interessato numerosissimi aspiranti presenti nelle, ...Probabilmente faceva affidamento sul recente aggiornamento delledi istituto, trasformate inprovinciali e di istituto per le supplenze, istituite con O. M. n. 60/2020. ...Da ieri sono tornati in classe circa 8 milioni di studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l’ultimo Dpcm. Pe ...Licenziamenti a raffica e assunzioni con riserva di licenziamento in corso d'anno. Sono diverse migliaia i docenti precari assunti tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze ...