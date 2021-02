Futuro Juventus: Pogba o Aouar per Pirlo? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paul Pogba o Houssem Aouar? Sono questi i nomi sull’agenda di Fabio Paratici per rinforzare la Juventus. Il calciomercato si è concluso da poco, ma la dirigenza bianconera sta pianificando già i colpi per l’estate che timidamente avanza. Durate questa sessione di mercato, i bianconeri hanno lavorato soprattutto su giovani, come testimonia l’operazione Nicolò Rovella. Per la prossima stagione però, la dirigenza sta lavorando per regalare un colpo top per il centrocampo di Andrea Pirlo. Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interesse dei bianconeri per Donny van de Beek, ora i nomi caldi tornano ad essere i due francesi da tempo accostati alla Juventus. Il primo nome è quello di Paul Pogba, chiodo fisso dei tifosi e della dirigenza della Vecchia Signora. Un amore mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paulo Houssem? Sono questi i nomi sull’agenda di Fabio Paratici per rinforzare la. Il calciomercato si è concluso da poco, ma la dirigenza bianconera sta pianificando già i colpi per l’estate che timidamente avanza. Durate questa sessione di mercato, i bianconeri hanno lavorato soprattutto su giovani, come testimonia l’operazione Nicolò Rovella. Per la prossima stagione però, la dirigenza sta lavorando per regalare un colpo top per il centrocampo di Andrea. Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interesse dei bianconeri per Donny van de Beek, ora i nomi caldi tornano ad essere i due francesi da tempo accostati alla. Il primo nome è quello di Paul, chiodo fisso dei tifosi e della dirigenza della Vecchia Signora. Un amore mai ...

forumJuventus : Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la… - BisInterista : Fonti affidabili mi dicono che il vostro idolo Barella, in caso di mancato scudetto e necessità di liquidità, andrà… - GrassoEmanuele2 : @1987_Lorenza Che sono il futuro della Juventus. Perché qualcuno ha dei dubbi? - calciomercatoit : ?? #Juventus, pronta la svolta per il futuro di #CristianoRonaldo: si valuta il rinnovo di contratto ?? ??… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#DiMaria: '#Messi al #Psg? Ci sono molte possibilità...'. E sul suo futuro: 'Felice a Parigi, spero di rinnovare il c… -