Elisabetta Gregoraci contro tutti | “Ora parlo io”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., su Instagram frecciate velenoseFrancesco Oppini, Enock Barwuah, Giacomo Urtis e altri ex del Gf: cosa succede?su Instagram, tra le storie appaiono attacchi e frecciateOppini, Barwuah e molti altri ex compagni al Gf vip: “Indovinate chi è che fa l’amico solo per venderti le macchine…“. L’ex moglie

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - 91LTH0T : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli #forzadayane tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - occhio_notizie : #ElisabettaGregoraci ha pubblicato una serie di Instagram Stories al veleno contro i #Vipponi. Ma si tratta di uno… - thatsmeulia : RT @ahoy_mat: L’hacker che entra nel profilo di Elisabetta Gregoraci: #GFVIP - Giulianotfound : Quello fatto ad Elisabetta Gregoraci era uno scherzo delle Iene #gregorelli #gregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Mistero intorno al profilo Instagram di. Tra le storie pubblicate dall'ex moglie di Flavio Briatore sono spuntati una serie di post contro gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip . ' Ciao ragazzi, ho raggiunto il ...Clamoroso quanto sta accadendo nelle ultime ore. Protagonista la showgirl ed ex protagonista del 'Grande Fratello Vip',, che ha deciso di dire tutta la verità. I fan si sono accorti della pubblicazione di diversi post indirizzati contro alcuni personaggi. A far rumore è stato in particolare un ...Elisabetta Gregoraci, su Instagram frecciate velenose contro Francesco Oppini, Enock Barwuah, Giacomo Urtis e altri ex del Gf: cosa succede?Cosa, o meglio chi, c'era dietro le IG story 'velenose' pubblicate poche ore fa da Elisabetta Gregoraci? Spunta fuori tutta la verità!