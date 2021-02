Dopo il lutto di Dayane, i vipponi vogliono andare via: finale anticipata? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 è stata colpita da un grave lutto. La 32enne brasiliana, infatti, ha appreso della morte del fratello Lucas per un incidente stradale. I vipponi in crisi chiedono la finale anticipata Dayane Mello al GF Vip 5 era stata chiamata in confessionale e poi non era rientrata per circa un’ora. Ad un certo punto, la modella era tornata nella casa in lacrime e aveva raccontato tutto agli inquilini, specificando che aveva preferito tornare dentro la casa che stare da sola fuori, anche perchè non sarebbe potuta volare in Brasile e fuori dal programma non ha parenti che l’aiuterebbero a superare il dolore. Stefania: "Come possiamo noi andare avanti Dopo questa cosa?" Segue censura #sovip #tzvip #gfvip ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021)Mello al Grande Fratello Vip 5 è stata colpita da un grave. La 32enne brasiliana, infatti, ha appreso della morte del fratello Lucas per un incidente stradale. Iin crisi chiedono laMello al GF Vip 5 era stata chiamata in confessionale e poi non era rientrata per circa un’ora. Ad un certo punto, la modella era tornata nella casa in lacrime e aveva raccontato tutto agli inquilini, specificando che aveva preferito tornare dentro la casa che stare da sola fuori, anche perchè non sarebbe potuta volare in Brasile e fuori dal programma non ha parenti che l’aiuterebbero a superare il dolore. Stefania: "Come possiamo noiavantiquesta cosa?" Segue censura #sovip #tzvip #gfvip ...

