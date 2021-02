“Daddy Cool” è il nuovo singolo di Don Naïve

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Fuori in digitale “”: è ildi Don, produttore e rapper italiano un tempo conosciuto come “El Don”è ildi Don(prodotto da Ghimora) con TRB rec di Andrea Tognassi. L’artista con toni ironici racconta se stesso e gli stereotipi sui rapper contemporanei in un… L'articolo Corriere Nazionale.

advertisement Don Naïve: note biografiche Don Naïve è un produttore e rapper italiano un tempo conosciuto come 'El Don' nel panorama hip hop underground. Membro del collettivo L. C. C. Familia, ...Passando alla musica non si possono dimenticare classici disco music come "" dei Boney M, "I will survive" immortale hit di Gloria Gaynor o il rifacimento di una bella canzone degli Animals ...