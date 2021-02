Da marzo Just Eat assumerà i primi rider con contratti da dipendenti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, avvierà le prime assunzioni dei rider in Italia a partire da marzo 2021 introducendo contratti di lavoro subordinato con il modello Scoober. L’avvio in Lombardia con Monza, prima città in cui sarà testato il modello Già attivo in alcuni dei Paesi in cui opera il gruppo, Scoober prevede l’inquadramento dei rider come lavoratori dipendenti: una scelta che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno, e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)Eat, parte diEat Takeaway.com, avvierà le prime assunzioni deiin Italia a partire da2021 introducendodi lavoro subordinato con il modello Scoober. L’avvio in Lombardia con Monza, prima città in cui sarà testato il modello Già attivo in alcuni dei Paesi in cui opera il gruppo, Scoober prevede l’inquadramento deicome lavoratori: una scelta che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno, e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele ...

