Casalino su Draghi | Meglio lui di un altro

"Sono sollevato. Mi riapproprio della mia vita. L'unica che soffre è mia madre, le faceva piacere poter dire che suo figlio era il portavoce del capo del governo". Rocco Casalino, il re dei portavoce fino a ieri, la voce di Giuseppe Conte, consegna al Foglio alcune sue considerazioni da day after. "Draghi ha i rapporti internazionali, ok. Meglio lui di un altro. Ma in questi anni mi sono reso conto di quanto sia importante la continuità del governo". Casalino non ce l'ha nemmeno con chi ha detronizzato il suo premier, Matteo Renzi. "Non lo definirei proprio una merda... direi piuttosto una... diciamo... - riflette Rocco- Guarda in politica non c'è il buono e il cattivo. Ci sono gli interessi. E Renzi è stato bravo. D'altra parte con il 2% dove andava? Ora ha una possibilità di ...

