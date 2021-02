Wta Melbourne 2021 | Paolini lotta ma cede in tre set a Muchova | ok Halep

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) S’interrompe al terzo turno la favola di Jasmine, capace di vincere due match contro pronostico in quel di. La tennista azzurra ha infatti ceduto il passo alla ceca, ottava forza del seeding, con il punteggio di 2-6 6-4 4-6. Come al solito Jasmine hato e ha regalato il meno possibile alla sua avversaria, tenendola in campo oltre due ore ed approfittando di ogni sua singola sbavatura. Purtroppo però, nel primo e nel terzo set laè stata pressoché impeccabile, come testimoniano i numerosi ace e le poche palle break concesse. L’unico rimpianto per la giocatrice azzurra è proprio la palla break non sfruttata sul 4-5 nel terzo set. Convertendola, si sarebbe portata infatti sul 5 pari ed avrebbe rimesso tutto in discussione. Questa sconfitta, tuttavia, non cancella un ...