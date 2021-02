Violenta la moglie gravemente malata | arrestato imprenditore 48enne

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha umiliato e aggredito continuamente, per quasi 20 anni, la, fino a costringerla ad avere rapporti sessuali. E’ l’accusa contestata ad undel Casertano, che è statodalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); gravissimi i reati addebitati all’uomo, ovvero maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni aggravate. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Maria Antonietta Troncone), e sono partite dalla denuncia della donna, che dopo anni e anni di violenze e umiliazioni, ha deciso finalmente di rivolgersi alle istituzioni, raccontando dell’incubo vissuto dal ...

