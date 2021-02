Ronaldo Juventus, che bordata: “Non gliene frega niente della Juve” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ronaldo Juventus – Nella partita di ieri, sul 2-1 Andrea Pirlo ha sostituito Cristiano Ronaldo. Una novità per il portoghese insostituibile che ieri sera dopo essere uscito dal campo non sembrava contentissimo. Infatti non è passata inosservata la sua espressione al momento del cambio. Un atteggiamento che sta facendo discutere molto e che ha portato a pesanti accuse nei confronti dell’ex Real Madrid. Ronaldo Juventus, Longhi attacca CR7 Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, il noto giornalista sportivo Bruno Longhi non ha risparmiato critiche a CR7 per l’atteggiamento al momento del cambio. Leggi anche: Mercato Juventus, nuovo scambio? Nel mirino il centrocampista del Milan “Ha fatto un gol su rigore e uno a porta vuota, per il resto non ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Nella partita di ieri, sul 2-1 Andrea Pirlo ha sostituito Cristiano. Una novità per il portoghese insostituibile che ieri sera dopo essere uscito dal campo non sembrava contentissimo. Infatti non è passata inosservata la sua espressione al momento del cambio. Un atteggiamento che sta facendo discutere molto e che ha portato a pesanti accuse nei confronti dell’ex Real Madrid., Longhi attacca CR7 Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, il noto giornalista sportivo Bruno Longhi non ha risparmiato critiche a CR7 per l’atteggiamento al momento del cambio. Leggi anche: Mercato, nuovo scambio? Nel mirino il centrocampista del Milan “Ha fatto un gol su rigore e uno a porta vuota, per il resto non ...

OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - juventusfc : From San Siro ???? I?l report ?? di #InterJuve: - forumJuventus : ??????FINISCE QUI #InterJuve 1-2! La Juventus a San Siro strappa un punteggio importante per questa semifinale di… - Baldo20012010 : RT @ildocc: Buongiorno a tutti ma soprattutto a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro il giocatore più forte della storia del calcio nonché m… - chica_blanca7 : RT @juventusfc: #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano -