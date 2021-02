Mass Effect Legendary Edition non avrà il multiplayer e il DLC Pinnacle Station (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante l'accoglienza tiepida riservata a Mass Effect 3, uno dei suoi punti forti è stato il multiplayer. Essendo una modalità in stile Orda in cui fino a quattro giocatori combattono ondate di nemici IA, offriva numerose classi e razze insieme a diversi obiettivi e armi da guadagnare. Purtroppo, nonostante Mass Effect: Legendary Edition abbia rimasterizzato la trilogia originale, non vedrà il ritorno del multiplayer di Mass Effect 3. Parlando con Game Informer, l'environment e character director Kevin Meek ha detto che: "abbiamo scelto di inserire le cose più richieste dai fan. Sul tema del multiplayer, è stato davvero difficile. Far funzionare tutti i sistemi e le funzionalità online sarebbe stato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante l'accoglienza tiepida riservata a3, uno dei suoi punti forti è stato il. Essendo una modalità in stile Orda in cui fino a quattro giocatori combattono ondate di nemici IA, offriva numerose classi e razze insieme a diversi obiettivi e armi da guadagnare. Purtroppo, nonostanteabbia rimasterizzato la trilogia originale, non vedrà il ritorno deldi3. Parlando con Game Informer, l'environment e character director Kevin Meek ha detto che: "abbiamo scelto di inserire le cose più richieste dai fan. Sul tema del, è stato davvero difficile. Far funzionare tutti i sistemi e le funzionalità online sarebbe stato ...

