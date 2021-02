“Ma tu sei laureato?”: l’incredibile domanda del giudice all’avvocato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Tu, mostra il tesserino d’avvocato”. È la frase che si è sentito rivolgere Hilarry Sedu, avvocato napoletano di origine nigeriane, nonché consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da parte di una giudice onoraria del tribunale per i minorenni nel corso di una seduta per la pratica di rilascio del permesso di soggiorno a una donna immigrata e alla sua bambina. Non solo. Poco dopo la stessa giudice ha rincarato la dose chiedendogli: “Ma tu sei laureato?” Lo ha raccontato in un post su Facebook lo stesso Sedu, molto noto in città anche per la sua attività politica e le sue battaglie per i diritti dei migranti. Un atto di razzismo ingnobile, increscioso, che sarebbe persino incommentabile se non fosse che fatti come questi accadono ormai quotidianamente nell’indifferenza generale, anche in un luogo come un tribunale che dovrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Tu, mostra il tesserino d’avvocato”. È la frase che si è sentito rivolgere Hilarry Sedu, avvocato napoletano di origine nigeriane, nonché consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da parte di unaonoraria del tribunale per i minorenni nel corso di una seduta per la pratica di rilascio del permesso di soggiorno a una donna immigrata e alla sua bambina. Non solo. Poco dopo la stessaha rincarato la dose chiedendogli: “Ma tu sei?” Lo ha raccontato in un post su Facebook lo stesso Sedu, molto noto in città anche per la sua attività politica e le sue battaglie per i diritti dei migranti. Un atto di razzismo ingnobile, increscioso, che sarebbe persino incommentabile se non fosse che fatti come questi accadono ormai quotidianamente nell’indifferenza generale, anche in un luogo come un tribunale che dovrebbe ...

