Lutto al Gf Vip, è scomparso il fratello di Dayane Mello: la modella sceglie di restare nella casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' morto Lucas, il fratello minore di Dayane Mello: la modella però sceglie di rimanere al GF Vip Lutto al GF Vip 5: è scomparso Lucas, fratello minore di Dayane Mello. La notizia è arrivata dal fratello maggiore Juliano dal Brasile con un post su Instagram. "Oggi io e la mia famiglia siamo in Lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve". Anche lo staff di Dayane ha comunicato quando ...

