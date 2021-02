LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: vince Christophe Laporte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 La maglia di leader della classifica sarà ovviamente sulle spalle di Christophe Laporte: per lui e Bouhanni 2” di vantaggio sugli inseguitori. 16.32 A completare una top-5 di lusso c’è Michal Kwiatkowski. 16.31 Terza posizione per l’ex campione del mondo Mads Pedersen, poi il nostro campione d’Europa Giacomo Nizzolo, quarto. 16.30 vince Christophe Laporte! Spettacolare lo strappo finale con Bouhanni che ha attaccato e Laporte che si è attaccato alla ruota del connazionale: poi nello sprint ha due l’ha spuntata il corridore della Cofidis. 16.30 Attacca Nacer Bouhanni! 16.29 Inizia l’ultimo strappo! 16.28 Ultimo chilometro! Finale incertissimo. 16.27 Davanti troviamo vincenzo Nibali e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 La maglia di leader della classifica sarà ovviamente sulle spalle di: per lui e Bouhanni 2” di vantaggio sugli inseguitori. 16.32 A completare una top-5 di lusso c’è Michal Kwiatkowski. 16.31 Terza posizione per l’ex campione del mondo Mads Pedersen, poi il nostro campione d’Europa Giacomo Nizzolo, quarto. 16.30! Spettacolare lo strappo finale con Bouhanni che ha attaccato eche si è attaccato alla ruota del connazionale: poi nello sprint ha due l’ha spuntata il corridore della Cofidis. 16.30 Attacca Nacer Bouhanni! 16.29 Inizia l’ultimo strappo! 16.28 Ultimo chilometro! Finale incertissimo. 16.27 Davanti troviamonzo Nibali e ...

