"Lì fanno cigni e gatti storti..." E scoppia la bufera su Littizzetto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Novella Toloni Le parole della comica a "Che tempo che fa" hanno acceso la polemica e ora Luigi Brugnaro chiede spiegazioni ai vertici Rai Luciana Littizzetto è di nuovo al centro della polemica. Questa volta a mettere in discussione i suoi siparietti comici è il primo cittadino di Venezia, che non ha gradito la satira di cattivo gusto della comica torinese sulla sua città. Come già era successo in altre occasioni, la Littizzetto ha utilizzato parole di dubbia interpretazione per fare il suo consueto monologo domenicale e le critiche sono piovute copiose. Nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3, Luciana Littizzetto ha parlato dei ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino. Nel mirino della comica è finita l'azienda farmaceutica Pfizer alla quale la ...

