Le suore vendevano i bambini a pedofili e preti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le accuse di alcuni orfani ospitati molti anni fa in una struttura tedesca gestite dalla suore parlano di un'atroce realtà. Violenza bambiniIl racconto atroce arriva da Speyer, in Germania, al centro della vicenda la Chiesa dell'Ordine delle suore del Divino Redentore. Un uomo, oggi 65enne, insieme ad altri orfani che negli anni sono stati ospitati presso l'istituto, chiedono risarcimenti milionari per le violenze subite negli anni di permanenza li, presso quei luoghi. Secondo l'accusa delle donne e degli uomini, vittime di abusi sessuali, le stesse suore, offrivano i bambini a politici locali e prelati. Invitavano i bambini a prostituirsi, li utilizzavano come merce, da offrire al potente di turno, probabilmente attirarne le attenzioni. Un'accusa infamante che ...

