La morte di Davide Astori poteva essere evitata? Lo sfogo social di Francesca Fioretti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovutedivulgate. Resto stupita da questo passo cosi? avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ...

LadiAstori poteva essere evitata? Domani ci sarà l'udienza che potrebbe mettere la parola fine dal punto di vista giudiziario a questa domanda che tormenta tutti dal 4 marzo 2018. Tante le ...Il lungo post su Instagram di Francesca Fioretti: ladi Astori 'In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulladie sul processo in corso - ha scritto - . Ho ...Fioretti scrive: “In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onesta` e la pulizia che Davide ha dimostrato ...Francesca Fioretti ha rotto per la prima volta il silenzio in merito al processo che ha seguito la morte di Davide Astori.