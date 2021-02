Il grande orecchio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Pc, smartphone e diffusori comandabili con la voce sono diventati i padroni delle nostre vite. Ascoltandoci, sanno tutto e grazie all'intelligenza artificiale creano i nostri bisogni. Tratto da una storia vera, la nostra. Abbiamo discusso al telefono di Barcellona, una città scelta a caso di cui non avevamo fatto, di proposito, nessuna ricerca precedente su internet: poche ore più tardi, su Facebook, è comparsa a entrambi l'inserzione di un noto sito di viaggi, che invitava a prenotare un albergo proprio nella capitale della Catalogna. Pochi giorni dopo, proseguendo nell'esperimento, abbiamo nominato una precisa conserva tipica di Marzamemi, in Sicilia. Per quanto quel dettaglio fosse specifico, volutamente astruso, tanto paradossale quanto irrilevante nella conversazione, il giorno successivo era il protagonista di un banner che rimandava al sito ufficiale del produttore. Unici ...