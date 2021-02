Grande Fratello Vip: "Chiudete tutto e date il montepremi alla famiglia Mello": fan in rivolta per Dayane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su Twitter scoppia la protesta. Gli utenti chiedono che il Grande Fratello Vip finisca prima del tempo e che il montepremi sia donato alla famiglia Mello dopo la notizia della morte del Fratello di Dayane Mello. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su Twitter scoppia la protesta. Gli utenti chiedono che ilVip finisca prima del tempo e che ilsia donatodopo la notizia della morte deldi

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - VirgilioZanni : RT @bimbi_mr: Draghi che arriva in anticipo al Quirinale? Già ci piace L'era grande fratello è finita - denadagjuzi8 : RT @steipank: Dayane doveva uscire da questo grande fratello come vincitrice e avere una svolta nella sua vita, doveva godersi tutto l'amor… -