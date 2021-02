Governo: Mattarella conferisce incarico a Draghi che accetta con riserva (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo a Mario Draghi, che, come da prassi, ha accettato con riserva. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito l'di formare il nuovoa Mario, che, come da prassi, hato con

Quirinale : #Mattarella: prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti. Quest… - Quirinale : #Mattarella: Conto di conferire al più presto un incarico per formare un #Governo che faccia fronte con tempestivit… - Quirinale : #Mattarella: avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in #Parlamento perché co… - gbponz : RT @QuinziUgo: Draghi?? ricevuto da Mattarella?? per l'incarico di Capo del Governo. Il colloquio si protrae... - MASSolid1 : Draghi ha accettato l'incarico. Mario Draghi è il nuovo premier incaricato -