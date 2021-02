Governo | M5S si spacca su Draghi | fonti ‘linea Crimi non condivisa | rischio rottura’

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Su Marioi gruppi M5S rischiano di andare in frantumi. “E’ il momento di pensare al Paese, la linea dinon è. Non escludiamo latura”, dicono all’Adnkronosparlamentari di primo piano che non hanno apprezzato la scelta del capo politico pentastellato di chiudere a un eventualepresieduto dall’ex numero uno della Bce. “Oggi ci sarà una resa dei conti in assemblea”, promettono le stesse. Alle 15 i gruppi 5 Stelle di Camera e Senato si riuniranno in videoconferenza per fare il punto sulla delicata situazione politica. Tanti i ‘no’ agià arrivati, anche da esponenti di spicco come lo stesso, Riccardo Fraccaro, Paola Taverna e l’ex deputato Alessandro ...

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - borghi_claudio : Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiam… - borghi_claudio : Chissà se adesso qualcuno capisce la pazienza che avevamo avuto quando c'era da scrivere il contratto di governo co… - LauraGio_75 : RT @LemmeVincenzo: @soniabetz1 E più di due mesi che fanno il nome di Draghi da quando #Renzi a iniziato a buttare giù il governo Conte fid… - CiccioLupis : RT @borghi_claudio: Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiamo vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo M5S

Ma qualunqueper entrare in carica e durare ha bisogno dei voti del Parlamento. La strettoia, per tutti, in questa legislatura, è in Senato, alla Camera è più facile, anche se il pesoè ...Noi siamo pronti" , così invece la senatricePaola Taverna . Per il protagonista della crisi di, Matteo Renzi , un messaggio che suona come una indiretta "punzecchiatura" al rivale ...Draghi, i grillini si spaccano Il futuro del nuovo governo è appeso a un filo. Su Facebook arriva il no di Vito Crimi, capo politico del MoVimento 5 stelle. “Il M5S, già durante le consultazioni, ...Emilio Carelli, deputato del M5s, spiega perché martedì pomeriggio ... (ilGiornale.it) Nel bel mezzo delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, il deputato Emilio Carelli annuncia la sua ...