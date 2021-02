GFVip 5, Dayane Mello rientra nella casa dopo la notizia della morte del fratello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina, 3 Febbraio 2021, la prima finalista del GFVip 5 Dayane Mello ha ricevuto una dolorosa notizia. Suo fratello Lucas, 27 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. I fan della modella brasiliana hanno appreso la triste notizia attraverso i social. Juliano, fratello maggiore di Dayane, ha pubblicato un lungo post sul profilo Instagram ufficiale di Dayane. La modella è stata ovviamente informata dagli autori: in mattinata è stata convocata in confessionale, poi ha lasciato momentaneamente la casa, come spiegato in un comunicato ufficiale diffuso sui ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina, 3 Febbraio 2021, la prima finalista delha ricevuto una dolorosa. SuoLucas, 27 anni, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenutonotte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. I fanmobrasiliana hanno appreso la tristeattraverso i social. Juliano,maggiore di, ha pubblicato un lungo post sul profilo Instagram ufficiale di. La moè stata ovviamente informata dagli autori: in mattinata è stata convocata in confessionale, poi ha lasciato momentaneamente la, come spiegato in un comunicato ufficiale diffuso sui ...

