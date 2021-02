Forciniti M5s a TPI | “Compatti nel ‘no’ a Draghi | con lui la vittoria dell’austerity”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino alle 17, il presidente della Camera Fico ieri è salito al Quirinale per riferire a Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componenti della ex maggioranza di Governo, ha convocato per questa mattina (ore 12) al Quirinale Mario, a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Una strada in salita si apre per l’ex numero uno della Bce – qualora accettasse l’incarico – almeno stando alle dichiarazioni dei grillini e confermate dal deputato Francescoa TPI: Partiamo dalla giornata di ieri: la missione esplorativa di Fico ha fallito. Come M5s avete qualcosa da recriminarvi sulle trattative? Il Movimento si è seduto al tavolo a testa alta con l’atteggiamento giusto, senza l’intenzione di ...