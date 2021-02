Effetto Draghi sullo Spread (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ipotesi di un governo guidato da Mario Draghi piace evidentemente ai mercati: lo Spread scommette sul salvatore dell’euro. Il nome di Mario Draghi come Presidente del Consiglio ha già fatto sentire il suo peso sulla Borsa: l’indice Ftse Mib ha fatto registrare un considerevole balzo in avanti, mentre lo Spread corre al ribasso. Mario DraghiCrisi di governo, l’Effetto di Mario Draghi sulla Borsa: lo Spread scommette sul salvatore dell’euro Non sorprende che i mercati premino un nome come quello di Mario Draghi. Si tratta di una figura in grado di dare stabilità e di tenere sotto controllo il debito pubblico. Evidentemente i mercati lo considerano la figura giusta per far partire il Recovery plan italiano. Non bisogna ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ipotesi di un governo guidato da Mariopiace evidentemente ai mercati: loscommette sul salvatore dell’euro. Il nome di Mariocome Presidente del Consiglio ha già fatto sentire il suo peso sulla Borsa: l’indice Ftse Mib ha fatto registrare un considerevole balzo in avanti, mentre locorre al ribasso. MarioCrisi di governo, l’di Mariosulla Borsa: loscommette sul salvatore dell’euro Non sorprende che i mercati premino un nome come quello di Mario. Si tratta di una figura in grado di dare stabilità e di tenere sotto controllo il debito pubblico. Evidentemente i mercati lo considerano la figura giusta per far partire il Recovery plan italiano. Non bisogna ...

