Draghi, ovvero l'occasione politica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico di Mattarella a Mario Draghi è visto da molti come il fallimento della politica. Io continuo a ripetere che i tecnici non esistono in politica. I tecnici in un governo portano idee e azione, sono politici. Vale anche per Draghi. In tutti questi anni ha espresso idee. E le azioni in ambito europeo lo hanno mostrato nei fatti. È un grande tecnico con doti politiche, ed è un politico, con eccezionali doti tecniche. Ora, possiamo dire che non sempre le decisioni e le idee potranno trovarci d’accordo, perché la natura dei governi tecnici è quella di agire sganciati dal consenso. Max Weber scrive dei due estremi opposti tra tecnica e consenso, tra Gladstone, il quale era un maestro della tecnica – apparentemente spassionata – del «lasciar parlare i fatti», e l’epoca presente, in cui per eccitare le masse si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico di Mattarella a Marioè visto da molti come il fallimento della. Io continuo a ripetere che i tecnici non esistono in. I tecnici in un governo portano idee e azione, sono politici. Vale anche per. In tutti questi anni ha espresso idee. E le azioni in ambito europeo lo hanno mostrato nei fatti. È un grande tecnico con doti politiche, ed è un politico, con eccezionali doti tecniche. Ora, possiamo dire che non sempre le decisioni e le idee potranno trovarci d’accordo, perché la natura dei governi tecnici è quella di agire sganciati dal consenso. Max Weber scrive dei due estremi opposti tra tecnica e consenso, tra Gladstone, il quale era un maestro della tecnica – apparentemente spassionata – del «lasciar parlare i fatti», e l’epoca presente, in cui per eccitare le masse si ...

HuffPostItalia : Mario Draghi ovvero tutto quanto è necessario. Un ritratto - Tramatlantico_ : 1) Bene, Mattarella ci ha messo un punto. Grazie Presidente. Aver investito Draghi dell’incarico ci porterà a elezi… - Esagramma_56 : RT @Assaltoniglio: Un ashtraz che mi piace. #VileAffarista. Ovvero #Draghi no. - wojak0 : RT @Assaltoniglio: Un ashtraz che mi piace. #VileAffarista. Ovvero #Draghi no. - Assaltoniglio : Un ashtraz che mi piace. #VileAffarista. Ovvero #Draghi no. -