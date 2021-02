Draghi, M5S diviso: alle 15 assemblea dei gruppi. No di Grillo: «Leali a Giuseppe Conte» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'incarico a Mario Draghi per formare il governo rischia di far esplodere il Movimento Cinquestelle. L'orientamento generale è quello di un no all'ex Governatore Bce e l'ultimo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'incarico a Marioper formare il governo rischia di far esplodere il Movimento Cinquestelle. L'orientamento generale è quello di un no all'ex Governatore Bce e l'ultimo...

borghi_claudio : E quale sarebbe la maggioranza che sosterrà Draghi? Il M5S vota Draghi? Quello che faremo noi ovviamente non pot… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - dellorco85 : #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - Salv_Dangelo : #M5S non voteremo la fiducia ad un governo #Draghi .... BRAVI BRAVI Date la fiducia a #DiMaio #casaleggio… - Noe_Urdangaray : RT @ilmessaggeroit: Draghi, M5S diviso: alle 15 assemblea dei gruppi. No di Grillo: «Leali a Giuseppe Conte» -