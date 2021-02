Dayane Mello rientra nella casa dopo la morte del fratello. Intanto emergono le sue ultime parole (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello ha deciso di rientrare nella casa del Grande fratello Vip dopo aver appreso della morte del fratello Lucas. Il Grande fratello Vip è stato sconquassato dalla notizia della tragica morte di Lucas Mello, il fratello 27enne della concorrente del reality. A dare il triste annuncio della morte improvvisa del giovane brasiliano è stato l’altro fratello della modella, Juliano (apparso qualche tempo fa in trasmissione per salutare la sorella). Lucas si trovava a bordo della sua auto questa notte e stava percorrendo le strade di Lontras, città brasiliana sita nello Stato di Santa Caterina, quando ha avuto un incidente stradale che ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha deciso diredel GrandeVipaver appreso delladelLucas. Il GrandeVip è stato sconquassato dalla notizia della tragicadi Lucas, il27enne della concorrente del reality. A dare il triste annuncio dellaimprovvisa del giovane brasiliano è stato l’altrodella modella, Juliano (apparso qualche tempo fa in trasmissione per salutare la sorella). Lucas si trovava a bordo della sua auto questa notte e stava percorrendo le strade di Lontras, città brasiliana sita nello Stato di Santa Caterina, quando ha avuto un incidente stradale che ...

