Covid, quando riaprono palestre e piscine? Ecco date e ipotesi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mialno, 3 febbraio 2021 - quando riaprono palestre e piscine? Una domanda che torna ciclicamente in questi mesi, soprattutto dopo l'ultimo allentamento delle misure restrittive in molte parti d'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mialno, 3 febbraio 2021 -? Una domanda che torna ciclicamente in questi mesi, soprattutto dopo l'ultimo allentamento delle misure restrittive in molte parti d'...

marcodimaio : Questo maledetto Covid si è portato via anche Marco Ferretti, storico commesso a @Montecitorio, la prima persona ch… - LegaSalvini : COVID, BASSETTI: 'DA QUANDO IL GOVERNO È IN CRISI, LA PANDEMIA MIGLIORA' - gabrielepx : Mi sa che le persone non anziane e che ufficialmente non hanno fattori di rischio, dopo aver perso pure il #vaccino… - mitsouko1 : RT @Ewa34934453: Voglio giustizia per Lily / per Tontolo / per Friskies / per Maya / per Orion per il gatto che è morto nella cuccia ! Vogl… - hori_euph : RT @Ewa34934453: Voglio giustizia per Lily / per Tontolo / per Friskies / per Maya / per Orion per il gatto che è morto nella cuccia ! Vogl… -