Concluso il vertice del centrodestra. Salvini apre al governo istituzionale: «Draghi non è Monti» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «La strada maestra sono le elezioni. Se il professor Draghi ci incontrerà andremo ad ascoltare, a proporre e a valutare. Non abbiamo pregiudizi». Il leader della Lega Matteo Salvini tiene aperta la porta a un governo a guida Mario Draghi dopo il vertice della coalizione di centrodestra. «Draghi non è Monti», aggiunge Salvini incalzato da Open. La riunione, iniziata alle 13 al Palazzo dei gruppi, in via degli Uffici del Vicario, sembra essersi svolta all’insegna dello slogan «uniti andiamo lontani». «Se siamo arrivati a questo punto, con Giuseppe Conte e il suo pessimo governo che non sono più a Palazzo Chigi, è merito del fatto che il centrodestra è rimasto compatto», ha detto Salvini ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «La strada maestra sono le elezioni. Se il professorci incontrerà andremo ad ascoltare, a proporre e a valutare. Non abbiamo pregiudizi». Il leader della Lega Matteotiene aperta la porta a una guida Mariodopo ildella coalizione di. «non è», aggiungeincalzato da Open. La riunione, iniziata alle 13 al Palazzo dei gruppi, in via degli Uffici del Vicario, sembra essersi svolta all’insegna dello slogan «uniti andiamo lontani». «Se siamo arrivati a questo punto, con Giuseppe Conte e il suo pessimoche non sono più a Palazzo Chigi, è merito del fatto che ilè rimasto compatto», ha detto...

