Chi è Mario Draghi | convocato da Mattarella per risolvere la crisi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il presidente della Repubblica Sergiohaal Quirinaleper tentare la strada del governo istituzionale sostenuto da diverse forze politiche in una larga maggioranza. Noto per essere l’ex presidente della Bce,è da tempo considerato una cosiddetta riserva della Repubblica per il posto a Palazzo Chigi, nonostante il Quirinale abbia smentito di aver avuto contatti con lui durante la prima fase delle consultazioni. Soprattutto è visto dalla politica internazionale come profilo di alta affidabilità.di governo,convoca: la sua storia Nato a Roma il 3 settembre 1947, come ricorda il Corriere della Sera, si laurea all’università La Sapienza di ...

"So che nel Pd e dentro i 5 Stelle c'è un certo subbuglio, però quando domani Sergio Mattarella farà un governo del presidente, dando l' incarico a una personalità come Draghi, chi di loro gli dirà mai di no?": a sera Matteo Renzi è stanco ma soddisfatto, con la sua piccola pattuglia di parlamentari e il due per cento nei sondaggi è arrivato lì dove voleva ...E' bene chiarire, a chi avesse in mente il boicottaggio di Super, che ad ogni modo, anche se sfiduciato, sarà il suo governo a gestire i prossimi mesi. Prima di un ipotetico voto a luglio. ...Al fondo di una crisi di governo che è soprattutto crisi di sistema, Sergio Mattarella chiama Mario Draghi per un esecutivo «di alto profilo» e «senza formula politica». È una decisione che il capo de ...