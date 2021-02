Carlo Nordio | Toghe? Palamara dice il vero E il caso Salvini è allarmante

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesca Galici, ex procuratore aggiunto, su Italia Oggi ha commentato l'attuale Giustizia italiana e sulle rivelazioni di Lucaè stato tranchant nei confronti della magistratura Tra i temi affrontati nella convulsa giornata di consultazioni di Roberto Fico, prima che Matteo Renzi ribaltasse il tavolo e costringesse il presidente della Camera a salire al Colle a mani vuote, c'era anche la riforma della Giustizia di Alfonso Bonafede. Contestata e criticata da più parti, è stata fermamente difesa dal Movimento 5 Stelle e da Giuseppe Conte, che infatti si sono schiantati. "La riforma Bonafede è una schifezza ignobile e incostituzionale, resta solo da cancellarla", commentava nel frattempo a Italia Oggi, che poi ha aggiunto: "Non c'è nessun lodo da fare". ...

La notizia che, in carenza di vaccini, alcune Regioni intenderebbero procedere ad acquisti separati attraverso trattative autonome con le aziende produttrici dimostra lo stato di confusione cui siamo ...La riforma Bonafede è una schifezza ignobile e incostituzionale, resta solo da cancellarla'. Nelle ore in cui le trattative tra Italia Viva e Movimento5stelle affrontano il dossier ...Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto, su Italia Oggi ha commentato l'attuale Giustizia italiana e sulle rivelazioni di Luca Palamara è stato tranchant nei confronti della magistratura.Tocca a Draghi, ecco cosa pensano i giornali. Travaglio invita M5s, Pd e LeU a dire no. Repubblica benedice il “premier europeo”. Il Foglio ringrazia Mattarella, La Verità teme un Monti bis e Libero f ...