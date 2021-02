Barella | “In Nazionale siamo un grande gruppo Vogliamo fare un grande Europeo”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervistato da Dazn, al programma “Linea Diletta”, Nicolò, centrocampista dell’Inter, ha parlato dell’inserimento in. Queste le sue parole: “Ho sempre detto che inserirmi è stato facile perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca. Ci sono Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli…tutti grandi giocatori. Anche fuori dal campo sono tutti bravissimi e il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci al massimo. Tutti danno il proprio contributo”. Parole poi su Zaniolo: “Un ricordo che vorrei dimenticare è il suo infortunio in Olanda. Viverlo è stato ancora più brutto che saperlo al telefono come successo la prima volta. È uncalciatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. È ancora più forte di quanto ha dimostrato fino a ora. Ma il tempo è dalla sua parte e ...

