ATP Cup 2021, Mahut e Roger-Vasselin vincono il doppio contro Bolelli e Vavassori: finisce 2-1 per l’Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ATP Cup 2021 di tennis vede la sconfitta indolore dell’Italia nel doppio contro la Francia, comunque superata per 2-1 al termine della seconda giornata del Girone C: azzurri già in semifinale. Simone Bolelli ed Andrea Vavassori cedono alla più quotata coppia composta da Nicolas Mahut ed Edourd Roger-Vasselin, che si impone per 6-3 6-4 in un’ora e otto minuti. Nel primo set gli azzurri partono bene, ma non riescono ad essere incisivi in risposta. Il primo momento di difficoltà della coppia italiana è anche quello che determina l’esito del parziale: nel quarto gioco Bolelli e Vavassori si ritrovano sotto 15-40 ed i francesi scappano via, ottenendo lo strappo. I francesi allungano sul 3-1 concedendo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ATP Cupdi tennis vede la sconfitta indolore delnella Francia, comunque superata per 2-1 al termine della seconda giornata del Girone C: azzurri già in semifinale. Simoneed Andreacedono alla più quotata coppia composta da Nicolased Edourd, che si impone per 6-3 6-4 in un’ora e otto minuti. Nel primo set gli azzurri partono bene, ma non riescono ad essere incisivi in risposta. Il primo momento di difficoltà della coppia italiana è anche quello che determina l’esito del parziale: nel quarto giocosi ritrovano sotto 15-40 ed i francesi scappano via, ottenendo lo strappo. I francesi allungano sul 3-1 concedendo, ...

