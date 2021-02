Vaccini, entro Pasqua saranno cinque. Al via gli anticorpi monoclonali (Di martedì 2 febbraio 2021) Vaccini, a che punto siamo? Mentre si cerca di risolvere le questioni logistiche e distributive fra i vari paesi e le società farmaceutiche, l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha dato il via libera in Europa al vaccino AstraZaneca ed alla revisione sugli anticorpi monoclonali utili per la cura. Armando Genazzani, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, ha sottolineato ai microfoni di Sky tv che entro Pasqua potremmo aver cinque Vaccini a disposizione, “due già arrivati, poi abbiamo AstraZeneca e sono stati presentati da parte di J&J i dati del suo vaccino efficace dopo una dose, poi c’è Novavax che è particolamente avanti”. “I Vaccini contro il Covid sono stati immaginati per il virus senza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021), a che punto siamo? Mentre si cerca di risolvere le questioni logistiche e distributive fra i vari paesi e le società farmaceutiche, l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha dato il via libera in Europa al vaccino AstraZaneca ed alla revisione sugliutili per la cura. Armando Genazzani, rappresentante italiano al Chmp (Committee for medical products for humans use) di Ema, ha sottolineato ai microfoni di Sky tv chepotremmo avera disposizione, “due già arrivati, poi abbiamo AstraZeneca e sono stati presentati da parte di J&J i dati del suo vaccino efficace dopo una dose, poi c’è Novavax che è particolamente avanti”. “Icontro il Covid sono stati immaginati per il virus senza ...

